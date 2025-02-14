Закрытие агентства USAID* может стать приговором для белорусской оппозиции

Первый месяц нахождения у власти в США Дональда Трампа у многих в мире вызвал настоящий шок. Действия нового главы Белого дома уже стали причиной глобальных изменений на мировой арене, в том числе в результате прекращения работы Агентства по международному развитию (USAID), имевшего свои филиалы практически во всех уголках планеты.