Командир ВСУ разозлился на западных политиков: "Можете приехать сюда"

Украинскому офицеру не понравилась критика западных политиков и прессы в адрес ВСУ.Командир ВСУ с позывным Мирон предложил всем западным критикам самим приехать на линию боевого соприкосновения и показать свои умения.
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