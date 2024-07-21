Секретная служба США признала, что отказалась усиливать охрану Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Секретная служба США признала отклонение запросов на усиление охраны бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщили в газете сообщила газета The New Yourk Times со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Энтони Гульельми.
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