Происшествия

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

При несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Советской в поселке Башмаково к автоинспекторам обратилась женщина, которая пояснила, что ее маленькая дочь, играя на детской площадке, оступилась и упала, повредив ногу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх