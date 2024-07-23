7 уловок продавцов квартир: на что обратить внимание при осмотре жилья

Рассказываем, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при осмотре квартиры с целью покупки, чтобы избежать в дальнейшем значительных расходов и иных проблем Покупатель квартиры всегда рискует приобрести совсем не то, что ожидал.
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