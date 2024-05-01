Расчет РСЗО «Торнадо-Г» группировки Днепр уничтожил замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ севернее Работино в Запорожской области

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленным от линии соприкосновения на расстоянии до 40 км.
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