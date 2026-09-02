📷⚡️Республика Корея официально инициировала программу разработки перспективного боевого авиационного комплекса шестого поколения, который должен заменить истребители KF-21 Boramae.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым