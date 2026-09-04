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ТАСС

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Свыше 700 североморцев задействовали в учениях по видам обеспечения морской авиации

Свыше 700 североморцев задействовали в учениях по видам обеспечения морской авиации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Северный флот провел специальные учения по видам обеспечения морской авиации Военно-морского флота, в которых было задействовано 750 военнослужащих.

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