Комментаторы на ютуб-канале ISU назвали Меган Дюамель «сучкой из Канады» во время трансляции короткой программы пар на ЧМ в Монпелье

Комментаторы в трансляции Международного союза конькобежцев (ISU) назвали Меган Дюмель «сучкой из Канады» во время короткой программы пар на чемпионате мира в Монпелье.
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