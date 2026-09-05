Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ с успехом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ, москвичку Екатерину Малкову с успешной сдачей экзаменов и поступлением в МФТИ.
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