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ТАСС

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Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ с успехом

Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ с успехом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ, москвичку Екатерину Малкову с успешной сдачей экзаменов и поступлением в МФТИ.

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