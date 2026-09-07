JN: миндаль не облегчает симптомы тревоги и депрессии

Миндаль не помогает заметно облегчить симптомы легкие и умеренные симптомы тревоги и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона в результате 12-недельного эксперимента с участием 84 человек.
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