"It's Pretty Tight": Vitol Chief Warns Of Global Fuel Squeeze As Refineries Max Out, Leaving Little Room For More Chaos Geopolitical risks in the Gulf pushed Brent crude futures toward $100 a barrel overnight as Yemen's Iranian-backed Houthi rebels launched new attacks on Saudi cities and economic infrastructure.
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