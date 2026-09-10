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Агент СБУ помогал Киеву готовить теракт против посла Британии в Москве

Агент СБУ помогал Киеву готовить теракт против посла Британии в Москве

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ ФСБ России в ходе контрразведывательной деятельности разоблачила агента СБУ – 45-летнего россиянина, сотрудника организации, охраняющей посольство Британии в Москве.

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