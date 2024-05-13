Россия переходит на новую модель высшего образования к 2026 годУ

На данный момент новая модель реализуется в пилотном режиме в шести вузах. Об этом Чернышенко рассказал на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, где его кандидатура на пост зампреда правительства получила поддержку.
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