В штабе Надеждина сообщили о задержании своих сотрудников у стихийных мемориалов Навальному

Представитель политика уточнил, что действия силовиков не связаны с самим НадеждинымВ нескольких регионах полицейские задержали сотрудников штабов и сборщиков подписей экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца в президенты Бориса Надеждина во время возложения цветов к стихийным мемориалам в память об оппозиционере Алексее Навальном.