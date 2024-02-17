В штабе Надеждина сообщили о задержании своих сотрудников у стихийных мемориалов Навальному

Представитель политика уточнил, что действия силовиков не связаны с самим НадеждинымВ нескольких регионах полицейские задержали сотрудников штабов и сборщиков подписей экс-депутата Госдумы, бывшего выдвиженца в президенты Бориса Надеждина во время возложения цветов к стихийным мемориалам в память об оппозиционере Алексее Навальном.
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