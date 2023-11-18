Главные антитренды зимней моды-2023

В чем ходить этой зимой, чтобы быть модой, © Unsplash «Чтобы выглядеть стильно зимой 2023/2024, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, – отмечает эксперт.