Главные антитренды зимней моды-2023

В чем ходить этой зимой, чтобы быть модой, © Unsplash «Чтобы выглядеть стильно зимой 2023/2024, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, – отмечает эксперт.
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