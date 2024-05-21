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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Компактная модель Phi-3-vision от Microsoft умеет «читать» изображения Компания Microsoft ...

Компактная модель Phi-3-vision от Microsoft умеет «читать» изображения Компания Microsoft ...

Компактная модель Phi-3-vision от Microsoft умеет «читать» изображенияКомпания Microsoft анонсировала ИИ-модель Phi-3-vision, новую версию своей небольшой языковой модели Phi-3, способную просматривать изображения и рассказывать пользователю о том, что на них изображено.

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