Татарстанда температура 0 градустан да югары күтәрелә һәм бераз явым-төшем көтелә

Пәнҗешәмбе, 2 гыйнварда, Татарстанда җепшек кар явачак. Шулай ук, ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, аерым районнарда буран чыгарга һәм юлларда бозлавык барлыкка килергә мөмкин.
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