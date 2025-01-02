НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда температура 0 градустан да югары күтәрелә һәм бераз явым-төшем көтелә

Татарстанда температура 0 градустан да югары күтәрелә һәм бераз явым-төшем көтелә

Пәнҗешәмбе, 2 гыйнварда, Татарстанда җепшек кар явачак. Шулай ук, ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, аерым районнарда буран чыгарга һәм юлларда бозлавык барлыкка килергә мөмкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх