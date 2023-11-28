Зюганов: Совфед 13 декабря официально объявит о начале президентской кампании

Совет федерации 13 декабря официально объявит о начале президентской кампании. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.
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