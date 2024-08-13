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Именные стипендиаты Правительства Москвы посетили Московский зоопарк

Именные стипендиаты Правительства Москвы посетили Московский зоопарк

Сегодняшняя встреча стипендиатов Правительства Москвы со Светланой Акуловой, генеральным директором Московского зоопарка, стала незабываемым событием благодаря интерактивному формату молодежного шоу "Политика.

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