Именные стипендиаты Правительства Москвы посетили Московский зоопарк

Сегодняшняя встреча стипендиатов Правительства Москвы со Светланой Акуловой, генеральным директором Московского зоопарка, стала незабываемым событием благодаря интерактивному формату молодежного шоу "Политика.
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