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СахПресс

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Сахалин накроют туманы и сильные дожди: какой будет погода с 11 по 17 июля

Сахалин накроют туманы и сильные дожди: какой будет погода с 11 по 17 июля

С 11 по 17 июля в Сахалинской области сохранится влажная и неустойчивая погода. После душной недели с высокой влажностью остров окажется под влиянием области низкого давления, сообщили в региональном гидрометцентре.

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