Почему одни полиэтиленовые пакеты рвутся, а другие нет

«Вам маечку или плотный?» — эту фразу мы часто слышим у кассы в продуктовом магазине, но почему один полиэтиленовый пакет дороже и выдерживает несколько килограммов продуктов, а другой дешевле, но норовит порваться даже от упаковки с молоком? Рассказываем, от чего зависит их прочность, а в конце материала покажем, как выбрать пакет под ваши конкретные нужды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии