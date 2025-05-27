Почему одни полиэтиленовые пакеты рвутся, а другие нет

«Вам маечку или плотный?» — эту фразу мы часто слышим у кассы в продуктовом магазине, но почему один полиэтиленовый пакет дороже и выдерживает несколько килограммов продуктов, а другой дешевле, но норовит порваться даже от упаковки с молоком? Рассказываем, от чего зависит их прочность, а в конце материала покажем, как выбрать пакет под ваши конкретные нужды.