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Тревел-блогеры превратят "ЛиТР" в настоящее приключение

Тревел-блогеры превратят "ЛиТР" в настоящее приключение

Известные автопутешественники и экстремалы Александр Еликов и Алексей Жирухин в начале октябре сделают фестиваль “Литература Тихоокеанской России” (ЛиТР, 6+) одной из точек своих насыщенных маршрутов.

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