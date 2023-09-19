Тревел-блогеры превратят "ЛиТР" в настоящее приключение

Известные автопутешественники и экстремалы Александр Еликов и Алексей Жирухин в начале октябре сделают фестиваль “Литература Тихоокеанской России” (ЛиТР, 6+) одной из точек своих насыщенных маршрутов.
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