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«Это совпадение, что мы выигрываем без Ковальчука»

«Это совпадение, что мы выигрываем без Ковальчука»

В конце этой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнется второй раунд плей-офф. Одним из тех, кто продолжит борьбу за Кубок Гагарина, стал московский «Спартак», уверенно разобравшийся в первом раунде с череповецкой «Северсталью» по итогам пяти матчей серии (4:1).

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