В Доме книги появилась большая бумажная скульптура Федора Достоевского

Она посвящена образу главного героя «Белых ночей» В самом сердце Петербурга, в Доме книги, установили уникальную бумажную скульптуру, посвященную знаменитому образу главного героя повести Федора Достоевского «Белые ночи».
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