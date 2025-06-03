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Петербургский дневник

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В Доме книги появилась большая бумажная скульптура Федора Достоевского

В Доме книги появилась большая бумажная скульптура Федора Достоевского

Она посвящена образу главного героя «Белых ночей» В самом сердце Петербурга, в Доме книги, установили уникальную бумажную скульптуру, посвященную знаменитому образу главного героя повести Федора Достоевского «Белые ночи».

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