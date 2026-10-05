Живодер выкинул трех кошек с 20-го этажа в Москве

Мужчина выбросил трех своих кошек с 20-го этажа в Ясенево, они погибли. Об этом местные жители рассказали 360.
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