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МОСИНФОРМ

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Начался прием заявок на конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы»

Начался прием заявок на конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы»

С 17 сентября начинается прием заявок на ежегодный конкурс волонтерских команд «Доброе сердце столицы».

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