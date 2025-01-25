Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    " вместе с США мы будем поддерживать любую политику" Ключевая фраза тут- "вместе с сша" Проститутки итальянские...Глава МИД Италии ...
  • Владимир Морж
    Они вообще считают АДГ недемократической структурой: в ней не так думают, как предписано. Поэтому любые действия по з...Глава АПС Кикль: ...
  • Boris Max
    Пора с 12 лет сажать на малолетку!Челябинские подро...

Группировка "Север": ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

Группировка "Север": ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра "Северной" группировки российских войск Ярослава Якимкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх