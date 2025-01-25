Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра "Северной" группировки российских войск Ярослава Якимкина.
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