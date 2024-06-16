NYT опубликовала стамбульский договор 2022 года между РФ и Украиной: чего хотели Москва и Киев

Подлинность документов журналистам подтвердили участники переговоров. Американское издание The New York Times опубликовало проекты мирного соглашения между РФ и Украиной, подготовленные в период с февраля по апрель 2022 года по итогам переговоров двух страны.
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