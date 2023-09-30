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В Молдавии призвали решить приднестровский вопрос по примеру Карабаха

В Молдавии призвали решить приднестровский вопрос по примеру Карабаха

Бывший министр обороны Молдавии, генсек Партии национального единства (ПНЕ) Анатол Шалару призвал выдвинуть Приднестровью жёсткие требования по интеграции и на примере силового разрешения Азербайджаном карабахской проблемы покончить с приднестровским вопросом.

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Комментарии
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demyr150648
Господа! Надо системно: 1. Коридор в приднестровье и прием его в Россию. 2. Полный захват и оккупация Новороссии с последующим воссоединеним с Россией. 3.Чистка укроэлементов и высылка за полярный круг (или дальше - в Канаду).
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3 час.
d
demyr150648
Ежежневно конструктивно бомбить Украину: ущерб д.б. в разы больше, чем затраченные на это усилия. И принять асимметричные меры к США и ЕС, возможности же имеются. Пусть поерзают, как ужака под вилами.
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3 час.
Леонид Попивняк
после взятия Николаевской и Одесской областей России путь к ПНР будет открыт.......
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2 час.

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