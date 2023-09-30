В Молдавии призвали решить приднестровский вопрос по примеру Карабаха

demyr150648 Господа! Надо системно: 1. Коридор в приднестровье и прием его в Россию. 2. Полный захват и оккупация Новороссии с последующим воссоединеним с Россией. 3.Чистка укроэлементов и высылка за полярный круг (или дальше - в Канаду).

d demyr150648 Ежежневно конструктивно бомбить Украину: ущерб д.б. в разы больше, чем затраченные на это усилия. И принять асимметричные меры к США и ЕС, возможности же имеются. Пусть поерзают, как ужака под вилами.