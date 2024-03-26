Рогов: в Одессе ракетным ударом поражен крупный склад боеприпасов войск Украины

В городе Одессе ракетным ударом поражен крупный склад боеприпасов украинских войск. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сославшийся на собственные источники.
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