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Рогов: в Одессе ракетным ударом поражен крупный склад боеприпасов войск Украины

Рогов: в Одессе ракетным ударом поражен крупный склад боеприпасов войск Украины

В городе Одессе ракетным ударом поражен крупный склад боеприпасов украинских войск. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сославшийся на собственные источники.

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