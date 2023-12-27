Сужение коридора снабжения через Орловку группировки в Авдеевке привело к проблеме с медицинской помощью раненым военнослужащим ВСУ

В результате активных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском участке фронта, у украинских формирований остался фактически один путь снабжения и коммуникации с группировкой ВСУ в Авдеевке.
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