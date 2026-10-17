Тысячи фишинговых писем в министерства и политикам Германии, в том числе канцлеру Фридриху Мерцу, разослали хакеры, взломав аккаунт отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Хайльбронне, сообщает 17 октября агентство DPA.
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