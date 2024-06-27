Стоматолог Сумцова: пять привычек портят прикус и приводят к потере зубов

Привычки грызть твердые предметы, открывать зубами орехи и семечки, закусывать нитку, сосать палец, а также прикусывание губ, щек и языка могут испортить прикус и привести к преждевременному выпадению зубов, об этом "Газете.
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