В Орловской области идёт поставка автомобилей скорой медицинской помощи. О транспортном оснащении бригад скорой помощи рассказал руководитель Департамента здравоохранения Константин Бобраков на профильном комитете Орловского облсовета 21 октября.
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