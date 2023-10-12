Сроки предоставления госдокладов в Госдуму предлагают уточнить

Отчеты Правительства о состоянии дел в разных сферах заметно отстают от реальной жизни. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина на расширенном заседании комитетов по контролю, по вопросам семьи, по труду и соцполитике 12 октября.
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