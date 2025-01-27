Российские войска освободили Великую Новосёлку в ДНР

Сегодня мировая общественность отмечает мемориальную дату – Международный день памяти жертв Холокоста, который был объявлен ООН в честь освобождения советской армией 27 января 1945 года концлагеря Освенцим, являвшегося в годы Второй мировой войны настоящей «фабрикой смерти».
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