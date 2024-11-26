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Меркель заявила об отсутствии сожалений из-за участия в одном проекте России

Меркель заявила об отсутствии сожалений из-за участия в одном проекте России

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет о том, что участвовала в российском проекте по созданию газопровода «Северный поток — 2», а именно в том, что одобрила его строительство вопреки воле США.

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