Сегодня в Астрахани без света на несколько часов окажутся жители 45 улиц

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 19 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 45 улиц, переулков и проездов Центральном и Заболдинском районах РЭС (09:00 до 15:00, с 09:30 до 16:00, с 09:00 до 20:00, с 09:30 до 20:00, с 10:00 до 17:00, с 13:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.