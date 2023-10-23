ЦАХАЛ: операцию в Газе отменят, если ХАМАС сдастся и освободит заложников

Как сообщили в интервью ABC Radio Melbourne пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, наземная операция, запланированная в секторе Газа, может быть отменена, если боевики ХАМАС выйдут из укрытий и сдадутся и освободят заложников.