Сколько нужно работать тулякам, чтобы получить пенсию в 50 тысяч рублей

Россияне заявили, что хотели бы получать пенсию по старости в размере свыше 47 тысяч рублей. Тульская служба новостей выяснила, при какой зарплате и стаже работы жители региона могут претендовать на такую пенсионную выплату.
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