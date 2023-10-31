Глава Дагестана Меликов назвал мерзавцами участников беспорядков в аэропорту

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики подверг жесткой критике участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости.
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