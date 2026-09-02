Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Надежный тыл". Барнаульцы получили награды за поддержку участников СВО и их семей

"Надежный тыл". Барнаульцы получили награды за поддержку участников СВО и их семей

Близкие военнослужащих получили благодарственные письма от командования войсковых частей Награждение семей участников СВО и волонтеров в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула В Барнауле в преддверии Дня города наградили семьи участников СВО и волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь и помогают военнослужащим и их близким.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым