"Надежный тыл". Барнаульцы получили награды за поддержку участников СВО и их семей

Близкие военнослужащих получили благодарственные письма от командования войсковых частей Награждение семей участников СВО и волонтеров в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула В Барнауле в преддверии Дня города наградили семьи участников СВО и волонтеров, которые собирают гуманитарную помощь и помогают военнослужащим и их близким.
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