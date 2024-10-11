В России предложили вернуть обязательный техосмотр легковых машин

В России предложили вернуть обязательный техосмотр легковых автомобилей с 2026 года. С такой инициативой выступили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС), пишут "Известия".
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