Армения рассмотрит повышение аренды для российской базы в Гюмри

Армянский депутат Вилен Габриэлян предложил поднять арендную плату за российскую военную базу в Гюмри.
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