6 лечебных средств для больного горла

Знаете ли вы, что больное горло можно вылечить с помощью натуральных домашних средств, которые являются полностью безопасными для здоровья человека? Например, мед обладает способностью не только успокаивать горло и облегчать болевые ощущения, но и создавать защитный барьер от болезнетворных микроорганизмов и снимать воспалительный процесс.
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