6 лечебных средств для больного горла

Знаете ли вы, что больное горло можно вылечить с помощью натуральных домашних средств, которые являются полностью безопасными для здоровья человека? Например, мед обладает способностью не только успокаивать горло и облегчать болевые ощущения, но и создавать защитный барьер от болезнетворных микроорганизмов и снимать воспалительный процесс.