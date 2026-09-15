👮♂️ Ялтинец прятал 1,3 килограмма наркотиков в морозилке и постройке на участке Дома у 45-летнего мужчины в морозильной камере нашли около 500 граммов растительного вещества и пакет с частями грибов.
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