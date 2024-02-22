В Москве построили один из крупнейших ЦОД. В бывшей промзоне «Красный Строитель»

В столице завершены работы по возведению одного из крупнейших в России центров обработки данных общей мощностью более 35 МВт — «Москва-2»Как сообщает ТАСС, после запуска «Москва-2» станет первым в РФ коммерческим дата-центром, сертифицированным по Tier IV Constructed Facility — самому высокому уровню международного отраслевого стандарта надежности и отказоустойчивости.