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Калужские новости

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Явка на выборах в Калужской области составила 22,81%

Явка на выборах в Калужской области составила 22,81%

На 13:00 явка в Калужской области составила 22,81%, что ниже, чем в большинстве соседних регионов, кроме Владимирской области.

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