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Несекретные материалы

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Politico: Россия увеличивает производство «Гераней» на 78%

Politico: Россия увеличивает производство «Гераней» на 78%

Россия планирует увеличить производство ударных дронов типа «Герань» примерно на 28 тысяч единиц в год за счёт расширения завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане.

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